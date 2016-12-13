Beşiktaş, yarın oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bir gün iznin ardından sürdürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin katılmazken; Talisca ve Aras ise sahaya inerek bireysel olarak çalıştılar. Kara Kartallar dün taktik çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Antalya'da soğuk duş!
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Q7 FENER ŞAMPİYON OLACAKMIŞ,ANTALYA EZE EZE ÇİMLERE GÖMDÜ.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 33
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KrAlex Osmanlısporun işi biraz zor fakat olimpiakos eskisi gibi değil en azından deplasmanda berabere kalması evde oynayacağı rövanş için avantaj olur.
- Antalyaspor - Fenerbahçe | 20.00
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
Talisca ve Aras sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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