 Talisca ve Aras sahada – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    ve sahada

    Talisca ve Aras sahada
    , yarın oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bir gün iznin ardından sürdürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin katılmazken; Talisca ve Aras ise sahaya inerek bireysel olarak çalıştılar. Kara Kartallar dün taktik çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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