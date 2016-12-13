Quaresma’yı zor tuttular!
Bursa galibiyetinin ardından ailesiyle evinin yakınında galibiyeti kutlama yemeğine giden Quaresma, tam bu sırada patlamayı öğrendi.
Bunun üzerine garsonlara durumu soran ve Portekizli oyuncu, durumun ciddiyetini anlar anlamaz yerinden kalkarak "Orada dostlarım var, nasıl olduklarını öğrenmeliyim" diyerek harekete geçtiği ifade edildi. Restoran çalışanlarının Q7'ye, bu bölgeye arabasıyla gitmesinin imkansız olduğunu, çünkü trafiğin kapatıldığını anlatınca Quaresma'nın gece yarısına kadar sürekli telefonla haber aldığı belirtildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:09
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KrAlex Osmanlısporun işi biraz zor fakat olimpiakos eskisi gibi değil en azından deplasmanda berabere kalması evde oynayacağı rövanş için avantaj olur.
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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