 Quaresma’yı zor tuttular! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    ’yı zor tuttular!

    Quaresma’yı zor tuttular!

    Bursa galibiyetinin ardından ailesiyle evinin yakınında galibiyeti kutlama yemeğine giden , tam bu sırada patlamayı öğrendi.

    Bunun üzerine garsonlara durumu soran ve Portekizli oyuncu, durumun ciddiyetini anlar anlamaz yerinden kalkarak "Orada dostlarım var, nasıl olduklarını öğrenmeliyim" diyerek harekete geçtiği ifade edildi. Restoran çalışanlarının Q7'ye, bu bölgeye arabasıyla gitmesinin imkansız olduğunu, çünkü trafiğin kapatıldığını anlatınca 'nın gece yarısına kadar sürekli telefonla haber aldığı belirtildi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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