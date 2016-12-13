 Oğuzhan, Sheva’nın kadrosundan pahalı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Oğuzhan, Sheva’nın kadrosundan pahalı

    Oğuzhan, Sheva’nın kadrosundan pahalı

    Kartal'ın yıldızı , 'nın tümüne bedel!

    Kadrosunda sadece 6 yabancı bulunduran İsrail temsilcisi 'nın toplam değeri 13 milyon euro. Takımın en pahalı oyuncuları da 1 milyon 750 bin TL'lik değerleriyle Elyaniv Barda ve Maor Melikson olarak dikkat çekiyor. 115 milyon 900 bin euro'luk değere sahip Beşiktaş'ta ise sadece Oğuzhan'ın piyasa değeri 14 milyon euro. İkinci sırada ise 10 milyor 500 bin euro ile Aboubakar var.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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