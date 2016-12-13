Oğuzhan, Sheva’nın kadrosundan pahalı
Kartal'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup, Hapoel Beer Sheva'nın tümüne bedel!
Kadrosunda sadece 6 yabancı bulunduran İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'nın toplam değeri 13 milyon euro. Takımın en pahalı oyuncuları da 1 milyon 750 bin TL'lik değerleriyle Elyaniv Barda ve Maor Melikson olarak dikkat çekiyor. 115 milyon 900 bin euro'luk değere sahip Beşiktaş'ta ise sadece Oğuzhan'ın piyasa değeri 14 milyon euro. İkinci sırada ise 10 milyor 500 bin euro ile Aboubakar var.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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