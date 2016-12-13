Mario Gomez ve Sosa’dan mesaj
Beşiktaş'ta önceki gün yaşanan patlama, siyah-beyazlıların iki eski yıldızıyla da adeta barışması oldu. Yaşanan üzücü olayın hemen ardından Mario Gomez bizzat Beşiktaşlı yöneticilere mesaj atarak, üzüntülerini ve taziyelerini bildirdi. Gomez ayrıca daha sonra Beck'e ve Olcay Şahan'a da aynı mesajları atarak takım arkadaşlarına iletmesi ricasında bulundu. Aynı şekilde Jose Sosa'da takımın tercümanın telefonuna mesaj atarak tüm takım arkadaşlarına kendi adına taziyelerini sunmasını istedi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:08
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