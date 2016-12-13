‘ManU’yu istiyordum’
Kura çekimine katılan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Hapoel Beer Sheva eşleşmesini değerlendirdi. "Manchester United'ı istiyordum ama İsrail takımı çıktı. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadesini kullanan Torunoğulları, "UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Q7 FENER ŞAMPİYON OLACAKMIŞ,ANTALYA EZE EZE ÇİMLERE GÖMDÜ.
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KrAlex Osmanlısporun işi biraz zor fakat olimpiakos eskisi gibi değil en azından deplasmanda berabere kalması evde oynayacağı rövanş için avantaj olur.
- Antalyaspor - Fenerbahçe | 20.00
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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