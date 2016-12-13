 ‘ManU’yu istiyordum’ – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘ManU’yu istiyordum’

    ‘ManU’yu istiyordum’
    Kura çekimine katılan yöneticisi , eşleşmesini değerlendirdi. "'ı istiyordum ama İsrail takımı çıktı. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadesini kullanan Torunoğulları, "UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘ManU’yu istiyordum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.