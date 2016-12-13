 Kupa geliri şehit ailelerine – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kupa geliri şehit ailelerine

    Kupa geliri şehit ailelerine

    yönetimi, yarın oynanacak kupa maçına tüm takım taraftarlarını davet etti. Kombinelerin geçersiz olacağı maçın gelirinin şehit ailelerine verileceği açıklandı.

    yönetimi, tarihi bir çağrıda bulundu. Siyah-beyazlılar yarın saat 20.30'da ile oynanacak maçının tüm gelirini şehit ailelerine verileceğini açıkladı. Beşiktaşlı yöneticiler, aileleriyle birlikte yarın akşam Vodafone Arena'ya gideceklerini belirterek, "Kupa maçında kombineleri kaldırıyoruz. Renk ayrımı yapmadan tüm sporseverleri de Vodafone Arena'ya bekliyoruz. Sadece Beşiktaşlı değil, Türkiye'deki bütün takım taraftarlarını stadımıza çağırıyoruz. Bu maçtan elde edilecek gelirin tamamını da şehit ailelerine vereceğiz. Herkes parasıyla gelecek ve toplanan parayı şehit ailelerine bağışlayacağız" ifadesini kullandılar. 30 ila 70 TL arasında değişen biletler, bugün satışa çıkıyor.

    PASSOLİG DE GELİRİNİ BAĞIŞLADI
    Beşiktaş yönetiminin kararına bir destek de 'den geldi. Passolig Genel Müdürü , Beşiktaş-Kayseri maçındaki gelirlerini, İstanbul'daki saldırıda şehit düşenlerinen ailelerine bağışlama kararı aldıklarını açıkladı. Şehit ailelerine her türlü katkıyı sağlamaya gönüllü olduklarını belirten Kazancı, "Passolig olarak bu maçtan doğacak tüm gelirlerimizi, Beşiktaş Kulübü ile ortak harekete ederek şehit ailelerine bağışlılıyoruz" dedi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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