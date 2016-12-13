Kartal’a kolay av Hapoel Sheva
Siyah-beyazlılar son 32 turunda, sürpriz sonuçlar alarak K Grubu’nu 2. bitiren İsrail şampiyonu ile eşleşti. İlk maç 16 Şubat’ta deplasmanda, tur ise 23 Şubat’ta Arena’da.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş'ın 2 numaralı kupanın son 32 turundaki rakibi İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva oldu. Sparta Prag, Southamptan ve İnter gibi güçlü rakiplerin yer aldığı Avrupa Ligi K Grubu'ndan ikinci sırada çıkmayı başaran Hapoel, kendi ülkesinde oynadığı son 12 maçta ise sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibi Maccabi Tel Aviv'e 7 puan fark atan Hapoel, yine ülkelerinde mücadele ettiği ulusal kupa Toto Cup Ligat Al'da da iddiasını sürdürüyor. Köklü tarihi ile Dünya çapında bir üne sahip olan İtalyan ekibi İnter'i hem içeride hem de dışarıda yenmesiyle tanınan Beer Sheva'yı, teknik direktör Barak Bakhar çalışıyor.
Beşiktaş, İsrailli rakibi Hapoel Beer Sheva ile ilk karşılaşmasına 16 Şubat 2017 Perşembe günü deplasmanda çıkacak; rövanş maçı ise 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILMIŞTI
Hapoel Sheva'nın sezon başında Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştığı Celtic'in taraftarları, İsrail ekibine gönderme yaparak tribünlerde Filistin bayrağı açmıştı. Bu eylem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
EN GOLCÜSÜ NWAKAEME
Hapoel Sheva'nın en tehlikeli oyuncusu 27 yaşındaki forveti Anthony Nwakaeme... Bu sezon forma giydiği 16 karşılaşmada 13 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, bunların 10'unu ligde, 2'sini İsrail Kupası'nda, 1'ini de Avrupa Ligi'nde attı. 1 de asisti bulunan Nwakaeme'den sonra en skorer isim ise 7 gollü Ben Sahar.
LAKAPLARI: 'DEVELER'
Maçlarını 16 bin kişilik Toto Jacob Turner Stadyumu'nda oynayan Beer Sheva, bu sezon kendi sahasında çıktığı 5 Avrupa karşılaşmasında tek mağlubiyet aldı. Evinde geçtiğimiz sezon 15 bin, bu sezon 14 bin 500 seyirci ortalaması yakalayan kırmızı-beyazlıların lakapları da oldukça ilginç; 'Develer'.
SÜRPRİZ YUMURTA
Grupta topladığı 8 puanın 6'sını İnter'i 2 maçta da yenerek elde edip Avrupa Ligi'nin en sürpriz takımı olan Sheva'nın kendi liginde ise 3 şampiyonluğu var.
Geçtiğimiz sezon İsrail Ligi'nde şampiyon olan Beer Sheva, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Olympiakos ve Sheriff'i saf dışı bırakmasının ardından play-off'ta Celtic'e elenince Avrupa Ligi'ne kaldı. Grupta aldığı sonuçlarla Avrupa Ligi'nin en sürpriz ekiplerinden olan İsrail temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasında İtalya'da İnter'i 2-0 yenmeyi başardı.
Southampton ile berabere (0-0) kalması sonrası Sparta Prag'a 1-0 ve 2-0 yenilen Beer Sheva, kalan iki maçından 4 puan çıkardı. Evinde İnter'i bu kez 3-2 mağlup etti; Southampton ile de İngiltere yine beraberliği bozamadı (1-1). Grubunu 8 puanla 2. tamamlayarak üst tura çıktı.
Kuruluş yılı 1949 olan Beer Sheva, İsrail liginde 3 kez ipi göğüsledi. İlk şampiyonluğunu 1974-75 sezonunda yaşadı. 1975-76 sezonunda bir kez daha mutlu sona ulaşan kırmızı-beyazlı takım, 40 yıl aranın ardından geçen sezonu yine zirvede tamamladı. Hapoel Beer Sheva'nın İsrail'de 1996-97 sezonunda bir de kupa şampiyonluğu bulunuyor.
İSRAİL EKİPLERİNE&NBSP;KARŞI HİÇ YENİLGİ YOK
Beşiktaş, daha önce karşılaştığı İsrail takımlarına karşı hiç yenilgi yüzü görmedi. İsrailli temsilcilerle 3. kez eşleşen siyah-beyazlı takım, daha önce bu ülkenin Hapoel Haifa ve Maccabi Tel Aviv ekipleri ile kapıştı. Siyah-beyazlılar, 1999- 2000 sezonunda Hapoel Haifa ile Şampiyonlar Ligi elemesinde 0-0 ve berabere1-1 kalırken, 2011-2012 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde Tel Aviv'i 5-1 ve 3-2'lik skorlarla devirdi.
Beşiktaş, İsrailli rakibi Hapoel Beer Sheva ile ilk karşılaşmasına 16 Şubat 2017 Perşembe günü deplasmanda çıkacak; rövanş maçı ise 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILMIŞTI
Hapoel Sheva'nın sezon başında Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştığı Celtic'in taraftarları, İsrail ekibine gönderme yaparak tribünlerde Filistin bayrağı açmıştı. Bu eylem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
EN GOLCÜSÜ NWAKAEME
Hapoel Sheva'nın en tehlikeli oyuncusu 27 yaşındaki forveti Anthony Nwakaeme... Bu sezon forma giydiği 16 karşılaşmada 13 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, bunların 10'unu ligde, 2'sini İsrail Kupası'nda, 1'ini de Avrupa Ligi'nde attı. 1 de asisti bulunan Nwakaeme'den sonra en skorer isim ise 7 gollü Ben Sahar.
LAKAPLARI: 'DEVELER'
Maçlarını 16 bin kişilik Toto Jacob Turner Stadyumu'nda oynayan Beer Sheva, bu sezon kendi sahasında çıktığı 5 Avrupa karşılaşmasında tek mağlubiyet aldı. Evinde geçtiğimiz sezon 15 bin, bu sezon 14 bin 500 seyirci ortalaması yakalayan kırmızı-beyazlıların lakapları da oldukça ilginç; 'Develer'.
SÜRPRİZ YUMURTA
Grupta topladığı 8 puanın 6'sını İnter'i 2 maçta da yenerek elde edip Avrupa Ligi'nin en sürpriz takımı olan Sheva'nın kendi liginde ise 3 şampiyonluğu var.
Geçtiğimiz sezon İsrail Ligi'nde şampiyon olan Beer Sheva, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Olympiakos ve Sheriff'i saf dışı bırakmasının ardından play-off'ta Celtic'e elenince Avrupa Ligi'ne kaldı. Grupta aldığı sonuçlarla Avrupa Ligi'nin en sürpriz ekiplerinden olan İsrail temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasında İtalya'da İnter'i 2-0 yenmeyi başardı.
Southampton ile berabere (0-0) kalması sonrası Sparta Prag'a 1-0 ve 2-0 yenilen Beer Sheva, kalan iki maçından 4 puan çıkardı. Evinde İnter'i bu kez 3-2 mağlup etti; Southampton ile de İngiltere yine beraberliği bozamadı (1-1). Grubunu 8 puanla 2. tamamlayarak üst tura çıktı.
Kuruluş yılı 1949 olan Beer Sheva, İsrail liginde 3 kez ipi göğüsledi. İlk şampiyonluğunu 1974-75 sezonunda yaşadı. 1975-76 sezonunda bir kez daha mutlu sona ulaşan kırmızı-beyazlı takım, 40 yıl aranın ardından geçen sezonu yine zirvede tamamladı. Hapoel Beer Sheva'nın İsrail'de 1996-97 sezonunda bir de kupa şampiyonluğu bulunuyor.
İSRAİL EKİPLERİNE&NBSP;KARŞI HİÇ YENİLGİ YOK
Beşiktaş, daha önce karşılaştığı İsrail takımlarına karşı hiç yenilgi yüzü görmedi. İsrailli temsilcilerle 3. kez eşleşen siyah-beyazlı takım, daha önce bu ülkenin Hapoel Haifa ve Maccabi Tel Aviv ekipleri ile kapıştı. Siyah-beyazlılar, 1999- 2000 sezonunda Hapoel Haifa ile Şampiyonlar Ligi elemesinde 0-0 ve berabere1-1 kalırken, 2011-2012 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde Tel Aviv'i 5-1 ve 3-2'lik skorlarla devirdi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Antalya'da soğuk duş!
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Q7 FENER ŞAMPİYON OLACAKMIŞ,ANTALYA EZE EZE ÇİMLERE GÖMDÜ.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
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KrAlex Osmanlısporun işi biraz zor fakat olimpiakos eskisi gibi değil en azından deplasmanda berabere kalması evde oynayacağı rövanş için avantaj olur.
- Antalyaspor - Fenerbahçe | 20.00
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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