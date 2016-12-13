Gabigol’e fırça
Brezilyalı forvet Türkiye’ye gelmekten korkunca eski Beşiktaşlı yıldız Zago, “Beşiktaş’ın seni istemesi şans” diyerek sambacıya gitmesini söyledi.
Beşiktaş bir süredir İnter'de forma giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Barbosa'nın peşinde.. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği genç yıldız için Inter'in birinci şartı, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesiydi. Beşiktaş, Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrasında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olsa da Gabigol'den vazgeçmedi. Görüşmeler de oldukça iyi gidiyordu.
KORKMANA GEREK YOK
Fakat yaşanan saldırı bir anda Brezilyalı oyuncunun gözünü korkuttu. Bunun üzerine devreye sürpriz bir isim girdi. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Zago! Juventude kulübünde teknik adamlık yapan Zago, Gabigol'ü arayıp bunların tüm dünyada meydana geldiğini, korkup kaçarak bir yere saklamayacağını söyledi. Beşiktaş kendisini istiyorsa bunu bir şans olarak görmesini ve bu şansı tepmemesini tavsiye etti.
KORKMANA GEREK YOK
Fakat yaşanan saldırı bir anda Brezilyalı oyuncunun gözünü korkuttu. Bunun üzerine devreye sürpriz bir isim girdi. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Zago! Juventude kulübünde teknik adamlık yapan Zago, Gabigol'ü arayıp bunların tüm dünyada meydana geldiğini, korkup kaçarak bir yere saklamayacağını söyledi. Beşiktaş kendisini istiyorsa bunu bir şans olarak görmesini ve bu şansı tepmemesini tavsiye etti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:11
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