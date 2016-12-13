 Gabigol’e fırça – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Gabigol’e fırça

    Gabigol’e fırça

    Brezilyalı forvet Türkiye’ye gelmekten korkunca eski Beşiktaşlı yıldız , “’ın seni istemesi şans” diyerek sambacıya gitmesini söyledi.

    bir süredir İnter'de forma giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Barbosa'nın peşinde.. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği genç yıldız için Inter'in birinci şartı, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesiydi. Beşiktaş, Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrasında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olsa da Gabigol'den vazgeçmedi. Görüşmeler de oldukça iyi gidiyordu.

    KORKMANA GEREK YOK
    Fakat yaşanan saldırı bir anda Brezilyalı oyuncunun gözünü korkuttu. Bunun üzerine devreye sürpriz bir isim girdi. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Zago! Juventude kulübünde teknik adamlık yapan Zago, Gabigol'ü arayıp bunların tüm dünyada meydana geldiğini, korkup kaçarak bir yere saklamayacağını söyledi. Beşiktaş kendisini istiyorsa bunu bir şans olarak görmesini ve bu şansı tepmemesini tavsiye etti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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