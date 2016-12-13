Fikret Orman: Ev almaya karar verdik
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine, ev almaya karar verdiklerini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Fikret Orman, çok üzücü günler yaşadıklarını belirtti.
Kulüp binasının Vodafone Arena'ya taşınmasından önce Akaretler'de son yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını dile getiren Orman, aldıkları kararlarla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Yaşadığımız acı olayları konuştuk. Bugün çok değerli ağabeyimiz Faik Akdil'i uğurladık. Tunç Uncu kardeşimiz ile Faik Akdil ağabeyimiz yan yana yatıyorlar. Üzüntülüyüz. Camia olarak dimdik ayaktayız. Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılması ile alakalı bir talep vardı. Tunç'un ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik. Vodafone Arena'da bulunan Kartal Yuvası mağazalarından birine Tunç Uncu kardeşimizin ve kongre üyemiz Vefa Karakurdu'nun isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Gidenleri geri getiremiyoruz. İsimlerini yaşatmak için bir şey yapmak istedik. Yarın Kayserispor ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Bu maçtan elde edilecek gelir, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak."
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:11
- ‘ManU’yu istiyordum’
Toplam 4
Yorum
BJK Yaralı Kartal denen şahıs, önce BEŞIKTAŞ lılığını sorgula sen , 6 yemiş diyorsun , beynini yıka önce, yukarıdaki msg sanada gelsin
- Yekta’dan 2 yıllık gol
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 fenerbahçeyi anca böyle yenerler zate.cüneyt çakırla meteyle bülentle.yazıklar olsun.sabah digitürkü iptal ettirdim zaten çok şükür
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 13
Yorum
aboubakardelisi aboubakar gomez den iyi olmayabilir ama aboubakar bitiricilğini geliştirse gomezi unutturur unutmayın gomez de olmayanlar aboubakar da var
Fikret Orman: Ev almaya karar verdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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