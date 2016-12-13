 Fikret Orman: Ev almaya karar verdik – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    : Ev almaya karar verdik

    Fikret Orman: Ev almaya karar verdik

    Kulübü Başkanı , İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitiren Kartal Yuvası mağazası çalışanı 'nun ailesine, ev almaya karar verdiklerini açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulübün Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan , çok üzücü günler yaşadıklarını belirtti.

    Kulüp binasının 'ya taşınmasından önce Akaretler'de son yönetim kurulu toplantısını yaptıklarını dile getiren Orman, aldıkları kararlarla ilgili olarak şunları kaydetti:

    "Yaşadığımız acı olayları konuştuk. Bugün çok değerli ağabeyimiz 'i uğurladık. kardeşimiz ile Faik Akdil ağabeyimiz yan yana yatıyorlar. Üzüntülüyüz. Camia olarak dimdik ayaktayız. Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılması ile alakalı bir talep vardı. Tunç'un ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik. Vodafone Arena'da bulunan Kartal Yuvası mağazalarından birine Tunç Uncu kardeşimizin ve kongre üyemiz Vefa Karakurdu'nun isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Gidenleri geri getiremiyoruz. İsimlerini yaşatmak için bir şey yapmak istedik. Yarın ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Bu maçtan elde edilecek gelir, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak."

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:11
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