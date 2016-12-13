Faik Akdil vefat etti
Beşiktaş'ta Süleyman Seba ve Fikret Orman dönemlerinde yöneticilik yapan Faik Akdil vefat etti. Akdil için bugün 12.00'de Akaretler'de tören yapılacak. Akdik, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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