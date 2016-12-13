 Faik Akdil vefat etti – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    vefat etti

    Faik Akdil vefat etti
    'ta ve dönemlerinde yöneticilik yapan Faik Akdil vefat etti. Akdil için bugün 12.00'de Akaretler'de tören yapılacak. Akdik, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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