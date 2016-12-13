Bursaspor ile Beşiktaş'tan flaş karar

İstanbul'da cumartesi günü Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından yaşanan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Akyüz'ün cenaze törenine katılmak üzere Bursa'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursaspor'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Bakan Müezzinoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun da yer aldı.Bursaspor Başkanı Ali Ay, yaşanan terör saldırısından dolayı çok üzüldüklerini belirterek, "Geçtiğimiz gün maalesef çok üzücü bir olay oldu. İnşallah bu milat olur. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Artık sadece Beşiktaş ve Bursaspor taraftarları değil tüm taraftarların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerekiyor. Rekabetin sahanın içinde kalması gerekiyor. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bu adamlar bunlardan beslenemezler. Çünkü 3 bin 500 taneye yakın güvenlik görevlisi vardı maçta. Bunlar daha önce planlanmış şeyler. Biz bunların da üstesinden geleceğiz. Çünkü bu topraklar bizim şehitlerimizin kanıyla bizim olmuştur. Ben bu yaşta dahi görev verilirse seve seve şehit olmaya razıyım. Sabah annem de "Oğlum artık başkanlığı bırak" dedi. Ben de "Anne ne güzel imkan işte keşke şehit olsak da öteki tarafa gitsek" dedim. Allah belalarını versin. İnşallah bu son olur. Şehitlerimizin isimlerini anı duvarımızda yer vereceğiz. Bu akşam yönetim kurulumuzda görüşeceğiz. Fikret Başkanla görüşmemizde şehitler için bir özel maç veya bundan sonraki maçta geliri onlara verilmek üzere maç yapacağız. Şehitlerimiz için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.Bakan Mehmet Müezzinoğlu ise, "Tabii bize geride kalanlara da şehitlerimizin hak ve hukukunu korumak sorumluluğu kalıyor. Onlar bizim yükümüzü bir daha arttırıyor. Millete daha çok hizmet etmek, milletin kardeşliğini daha çok güçlendirebilmek, ayrıştıran değil, birleştiren olabilmek. Kardeşlik duygularını büyüten, güçlendiren. Tabii ki taraftar olmak önemli ama taraftarın tatlı rekabeti ayrışmayı, çatışmayı ve düşmanlığı değil tam aksine birlikteliği ve tatlı rekabetle birlikte gelişmeye vesile olacak. Çok olağanüstü bir plan. Hainler çok stratejik planlar yapıyor. Hangi noktada neyin ne zaman bulunacağını tespit ediyorlar ama bu millet büyük bir millet. Bunların da üstesinden gelecek. Şehidimizin babasını gördük. Başı dik, göğsünü gere gere benim şehidim diyor ve toprağa gönderiyor ama o hainlerin ne annesi, ne babası ne de kendileri insanlığın önüne başı dik çıkabileceklerdir. Bu dünya bir gün bitecek ve ağır bedelleri öyle veya böyle yaşadıkları süresince zaten onlara o hainliklerinin bedeli ödetilecektir. Biz de milletçe onlara karşı birlik ve beraberlik içinden kenetlenerek inşallah ülkemizin birlik ve beraberliğini bayrağımızın nazlı dalgalanışını daha güçlü halde başaracağız. Büyük geçmiş olsun. Bursaspor ile Beşiktaş arasında yapılmasını planladığınız özel maçta her iki takımın taraftarlarının hep beraber maçı izlemesini arzu ediyoruz" diye konuştu.