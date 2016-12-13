Boş konuşmayın!
Aras Özbiliz, Ermeni kanalı Armnews’de patlamayla ilgili Türkiye’ye suçlayıcı konuşmalar yapılırken sinirlendi ve yayına bağlanarak, “Yarın sizin de başınıza gelebilir. Terörün karşısında dimdik ayakta durmalıyız!” dedi. Atiba, kendisini arayan Kanadalı gazetecilere, "Uzaktan insanların ne yaşadıklarını bilmiyorsunuz ki! Sonra da, kendinize göre yorumlar istiyorsunuz. Sizinle konuşmak istemiyorum, boş konuşuyorsunuz" diye tepki gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcular günlerdir hem kendi sosyal medya hesaplarından hem de bağladıkları TV ve radyo kanallarından terörü lanetlemeye devam ederken; siyah-beyazlı ekibin Ermeni asıllı oyuncusu Aras Özbiliz ile Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson kendilerini arayan ülkesinin basın mensuplarına adeta ateş püskürdü. Yaşanan patlama sonrasında ders niteliğinde ilk cevap Aras Özbiliz'den geldi. Beşiktaş'ın Ermeni asıllı oyuncusu Aras, ülkesinde bunu Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen Armnews kanalında yer alan bir politika programında İstanbul'daki patlama ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı konuşmalar yapılırken hemen telefona sarıldı.
HİÇ BİR KORKUM YOK
Aras, kanaldan kendisine yöneltilen "Türkiye'de olmaktan korkmuyor musun, ayrılmayı düşünüyor musun?" sorusuna sert bir üslupla şu yanıtı verdi: "Bunlar dünyanın her yerinde yaşanıyor. Paris'te, New York'ta... Yarın Erivan'da da olabilir, Moskova'da da. Yani sizlerin de başına gelebilir. Yapmamız gereken terörün karşısında dimdik ayakta durmak. Ben İstanbul'da mutluyum ve çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Tek korkum sakatlığımın daha uzun sürmesi. Bunun dışında hiçbir bir korkum yok. Olmayacak da!.."
ATİBA DA 'AYAR' ÇEKTİ
Vodafone Arena'nın hemen yanı başında yaşanan patlama sonrasında Beşiktaş'ın özellikle yabancı oyuncular telefon yağmuruna tutuldu. Adriano, Beck ve Marcelo ülkelerinin basınına konuştu, olayları anlattı. Kanada'dan arayıp sanki bu olaylar Türkiye'de sürekli oluyormuş gibi ters demeçler vermesini istenen Atiba, çok sert bir çıkış yaptı. Atiba, ülkesinin basın mensuplarına, "Uzaktan insanların ne yaşadıklarını bilmiyorsunuz, sonra da kendinize göre yorumlar istiyorsunuz. Sizinle konuşmak istemiyorum, çünkü boş konuşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
HİÇ BİR KORKUM YOK
Aras, kanaldan kendisine yöneltilen "Türkiye'de olmaktan korkmuyor musun, ayrılmayı düşünüyor musun?" sorusuna sert bir üslupla şu yanıtı verdi: "Bunlar dünyanın her yerinde yaşanıyor. Paris'te, New York'ta... Yarın Erivan'da da olabilir, Moskova'da da. Yani sizlerin de başına gelebilir. Yapmamız gereken terörün karşısında dimdik ayakta durmak. Ben İstanbul'da mutluyum ve çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Tek korkum sakatlığımın daha uzun sürmesi. Bunun dışında hiçbir bir korkum yok. Olmayacak da!.."
ATİBA DA 'AYAR' ÇEKTİ
Vodafone Arena'nın hemen yanı başında yaşanan patlama sonrasında Beşiktaş'ın özellikle yabancı oyuncular telefon yağmuruna tutuldu. Adriano, Beck ve Marcelo ülkelerinin basınına konuştu, olayları anlattı. Kanada'dan arayıp sanki bu olaylar Türkiye'de sürekli oluyormuş gibi ters demeçler vermesini istenen Atiba, çok sert bir çıkış yaptı. Atiba, ülkesinin basın mensuplarına, "Uzaktan insanların ne yaşadıklarını bilmiyorsunuz, sonra da kendinize göre yorumlar istiyorsunuz. Sizinle konuşmak istemiyorum, çünkü boş konuşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:07
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KrAlex Osmanlısporun işi biraz zor fakat olimpiakos eskisi gibi değil en azından deplasmanda berabere kalması evde oynayacağı rövanş için avantaj olur.
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CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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