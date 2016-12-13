 Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor

    Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor

    Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 9. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.

    Gruptaki tek yenilgisini deplasmanda Almanya'nın Ludwigsburg takımı karşısında 89-83'lük skorla alan siyah-beyazlı takım, 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

    Partizan ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, Pionir Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.

    Grupta 9. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takımlar O G M A Y P
    1. Beşiktaş 8 7 1 657 584 15
    2. AEK 8 5 3 650 560 13
    3. Ludwigsburg 8 5 3 652 586 13
    4. Zielona 8 4 4 575 589 12
    5. Partizan 8 4 4 579 597 12
    6. D. Sassari 8 3 5 618 619 11
    7. Spirou 8 3 5 601 644 11
    8. Szolnoki 8 1 7 520 673 9

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:46
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