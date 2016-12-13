Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 9. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.
Partizan ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, Pionir Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.
Grupta 9. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Beşiktaş
|8
|7
|1
|657
|584
|15
|2. AEK
|8
|5
|3
|650
|560
|13
|3. Ludwigsburg
|8
|5
|3
|652
|586
|13
|4. Zielona
|8
|4
|4
|575
|589
|12
|5. Partizan
|8
|4
|4
|579
|597
|12
|6. D. Sassari
|8
|3
|5
|618
|619
|11
|7. Spirou
|8
|3
|5
|601
|644
|11
|8. Szolnoki
|8
|1
|7
|520
|673
|9
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:46
- Ünal Aysal tarih verdi
Toplam 2
Yorum
gs yanlış söylemiş doğrusu kulübün benim bıraktığım borçları bir şeyler satarak ödemesi mümkün değil demesi gerekirdi.
- ‘Bitir artık hocam!’
Toplam 4
Yorum
yassar 7 veya fener gol atana kadardı ama olmadı
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 38
Yorum
cimbomlu fanatik bir cimbom taraftarı olarak bjk fb ve osmanlıya canı gönülden başarılar dilerim bizim bizden başka dostumuz yok bunu birkez daha gördük
Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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