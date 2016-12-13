 Beşiktaş, kupada Kayserispor'u ağırlıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Beşiktaş, kupada Kayserispor'u ağırlıyor

    Beşiktaş, kupada Kayserispor'u ağırlıyor

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

    Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılı rakibini de yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

    Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak.

    - Tribün geliri şehit ailelerine

    Karşılaşmada kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek gelir, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tribün gelirinin, Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın Bursaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacağını açıklamış, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra tüm sporseverleri maça davet etmişti.

    Bu arada, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada taraftarlara, "Tek yürek olmak için, şehitlerimiz için tüm sporseverleri Kayserispor maçımıza bekliyoruz." şeklinde çağrı yapıldı.

    - Terör saldırısının ardından ilk maç

    Beşiktaş, terör saldırısının ardından Vodafone Arena'da ilk resmi maçına çıkacak.

    Siyah-beyazlı takımın Bursaspor ile 10 Aralık'ta yaptığı karşılaşmanın ardından, stat yakınındaki terör saldırısında 37'si polis, 7'si sivil olmak üzere 44 şehit verilmişti.

    - Şehitler anılacak

    Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla şehitler unutulmayacak.

    Beşiktaş Kulübünün yanı sıra taraftarlar da hazırlayacakları pankartlarla şehitleri anacak.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:30
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