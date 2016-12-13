Beşiktaş, kupada Kayserispor'u ağırlıyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.
Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak.
- Tribün geliri şehit ailelerine
Karşılaşmada kombine kart uygulaması yapılmayacak ve biletlerin satışından elde edilecek gelir, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tribün gelirinin, Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın Bursaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacağını açıklamış, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra tüm sporseverleri maça davet etmişti.
Bu arada, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada taraftarlara, "Tek yürek olmak için, şehitlerimiz için tüm sporseverleri Kayserispor maçımıza bekliyoruz." şeklinde çağrı yapıldı.
- Terör saldırısının ardından ilk maç
Beşiktaş, terör saldırısının ardından Vodafone Arena'da ilk resmi maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı takımın Bursaspor ile 10 Aralık'ta yaptığı karşılaşmanın ardından, stat yakınındaki terör saldırısında 37'si polis, 7'si sivil olmak üzere 44 şehit verilmişti.
- Şehitler anılacak
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla şehitler unutulmayacak.
Beşiktaş Kulübünün yanı sıra taraftarlar da hazırlayacakları pankartlarla şehitleri anacak.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:30
- Derin darbe
Toplam 34
Yorum
hakemsiz renkliler işte bu kadar maçın normal sonucu 2-3 olabilirdi.
- Penaltı isyanı!
Toplam 19
Yorum
Legend Fenerbahce Avrupa ligindeki rakipleri nasıl ezdiğimizide gördünüz tabi tarafsız adil yöneten hakem olunca dolayısıyla yenemeyeceğimiz rakip yok raat ol
- ‘ManU’yu istiyordum’
Toplam 2
Yorum
Şampiyon-1905 Adamlar Kievden 6 yemiş gelmiş Manu yu istiyorum diyor:))))) Komik adam
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