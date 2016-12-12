 Yeni ismi Şehitler Tepesi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Yeni ismi Şehitler Tepesi

    Yeni ismi Şehitler Tepesi

    Beşiktaş'ta hain terör saldırısı sonrası Beleştepe'nin ismi 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirildi.

    Vodafone Arena stadyumu yakınlarında gerçekleşen terör olayı sonrası BeşiktaşBelediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.

    Belediye Meclisi, cumartesi gecesi yapılan hain terör saldırısının gerçekleştiği ve halkarasında 'Beleştepe' diye anılan noktanın adını ''Şehitler Tepesi'' olarak değiştirdi. Şehitlerin anısına eylemin gerçekleştiği noktaya anıt dikilecek.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:41
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