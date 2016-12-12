Yeni ismi Şehitler Tepesi
Beşiktaş'ta hain terör saldırısı sonrası Beleştepe'nin ismi 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirildi.
Vodafone Arena stadyumu yakınlarında gerçekleşen terör olayı sonrası BeşiktaşBelediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.
Belediye Meclisi, cumartesi gecesi yapılan hain terör saldırısının gerçekleştiği ve halkarasında 'Beleştepe' diye anılan noktanın adını ''Şehitler Tepesi'' olarak değiştirdi. Şehitlerin anısına eylemin gerçekleştiği noktaya anıt dikilecek.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
- Çevik ve Kuvvetli
Toplam 4
Yorum
gs sen neredesin ya siyasi bakıyorsun olaya birde geniş bak kim niçin yapıyor veya yaptırıyor ab nin açıklamalarına bak bi anlarsan anla
- Kanımız bozuk değil
Toplam 5
Yorum
lazer1903 mehmetfb sende olmayan birşey bunu anlayamaman gayet normal
- Moussa Konate kararı Yanal’ın
Toplam 2
Yorum
ŞAHİN Kardeş adam gibi birini alın diyorsunda adamı hayatında 1 kere bile izlemedin bu adam trabzona gelsin uçurur ve 2 sezon içinde 10-20 m satarsın
Yeni ismi Şehitler Tepesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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