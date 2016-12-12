Vodafone Arena'da kardeşlik rüzgarı
Bursasporlu taraftarlar, Vodafone Arena'nın yanında bombanın patladığı alana gelerek şehitler için dua etti.
Burada bir konuşma yapan taraftar sözcüsü Mehmet Güzelsöz, "Cumartesi günü biz bu noktada şarkılar türküler eşliğinde stada girerken burada görev yapan polis arkadaşlarımız, kardeşlerimiz maç çıkışı yapılan haince saldırı sonucu şehit olmuştu. Otuzun üzerinde şehidimiz var, hepsi burada bizi korumak için görevlendirilmişti.
Hepsi gencecik insanlardı. Sağolsunlar bizimle çok dostane bir şekilde ilgilenmişlerdi. Yol boyunca güvenlik önlemlerimiz sağlanmıştı. Bu elim olay üzerine biz de buraya gelip bir duamızı edelim, onların ruhuna Fatiha okuyalım istedik. Karanfillerimizi bıraktık, dualarımızı okuduk. Birazdan da yapılacak olan yürüyüşe katılmak niyetindeyiz. İnşallah aşağıya inip yürüyüşe de katılacağız. Bundan sonra böyle şeyler olmasını istemiyoruz. Bu ülkenin acılar çekmesini istemiyoruz. Bu ülkenin bir Kürt vatandaşı olarak sesleniyorum; lütfen ama lütfen bu işlerden vazgeçsinler. Biz Kürt halkı olarak rahatız. Bizim devletimiz var. Biz bu devlete güveniyoruz. İnanıyoruz ki bu hainleri de kanlarında boğacaktır" dedi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:55
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
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gsli helal kardeşim
- Galatasaraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ALLAH RAHMET EYLESIN COK GENC BIR KARDESIMIZ. YA DURSUN SAYGISIZI NE BICIM BASKANSIN, GS'DAN BIR BAS SAGLIGI YOKMU? FB UNIFORMALI BIR KARDESIMIZ SEHIT OLMUS FB CLUBU HEMEN BAS SAGLIGI DILEDI BU DURSUN DENILEN CEMIYET ADAMI HICDE DEGILMIS. NERDENDE GELDI , BOYLE BIRGUNDE SPORCUSUNA VAZIFESINI YAPMIYOR.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
MRT ÇEKİLEBİLECEK EN İYİ KURALAR ÇIKTI BENCE 3 TAKIMDA RAHAT GEÇER BU TURU EĞER CİDDİYE ALIRSALAR OYNADIKLARI TAKIMLARI !!! BELÇİKA TAKIMLARI ZOR TAKIMLARLA EŞLEŞTİLER ÜLKE PUNI İÇİN BU ÇOK İYİ OLDU !!! TEK YÜREK TEK HEDEF HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !!!! BAŞARILAR TÜRK TAKIMLARI !!!!!!!!!!!!!!
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