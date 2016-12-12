Vodafone Arena'da kardeşlik rüzgarı

Bursasporlu taraftarlar, Vodafone Arena'nın yanında bombanın patladığı alana gelerek şehitler için dua etti.

Cumartesi günü oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından patlatılan bombanın yankıları sürüyor. Olayın yaşandığı noktayı bugün çok sayıda kişi ziyaret ederek şehitler için dualar etti ve karanfil bıraktı. Bursasporlu taraftarlar da terör saldırısının yaşandığı alana gelerek şehitler için dua etti.

Burada bir konuşma yapan taraftar sözcüsü Mehmet Güzelsöz, "Cumartesi günü biz bu noktada şarkılar türküler eşliğinde stada girerken burada görev yapan polis arkadaşlarımız, kardeşlerimiz maç çıkışı yapılan haince saldırı sonucu şehit olmuştu. Otuzun üzerinde şehidimiz var, hepsi burada bizi korumak için görevlendirilmişti.



Hepsi gencecik insanlardı. Sağolsunlar bizimle çok dostane bir şekilde ilgilenmişlerdi. Yol boyunca güvenlik önlemlerimiz sağlanmıştı. Bu elim olay üzerine biz de buraya gelip bir duamızı edelim, onların ruhuna Fatiha okuyalım istedik. Karanfillerimizi bıraktık, dualarımızı okuduk. Birazdan da yapılacak olan yürüyüşe katılmak niyetindeyiz. İnşallah aşağıya inip yürüyüşe de katılacağız. Bundan sonra böyle şeyler olmasını istemiyoruz. Bu ülkenin acılar çekmesini istemiyoruz. Bu ülkenin bir Kürt vatandaşı olarak sesleniyorum; lütfen ama lütfen bu işlerden vazgeçsinler. Biz Kürt halkı olarak rahatız. Bizim devletimiz var. Biz bu devlete güveniyoruz. İnanıyoruz ki bu hainleri de kanlarında boğacaktır" dedi.