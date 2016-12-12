Uncu’ya son görev
Hain saldırıda şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu’nun cenaze törenine Beşiktaşlı yöneticiler ve futbolcular da katıldı. Siyah-beyazlılar, terörü lanetlediler.
TÜM ŞEHİTLERE TAZİYE
Saldırıda Vodafone Arena'dan sorumlu Şube Emniyet Müdürü ve kongre üyesi Vefa Karakurdu'yu da şehit veren siyah-beyazlı yönetim, terörü lanetlerken, şehitlere Allah'tan rahmet; ailelelerine başsağlığı diledi.
KILIÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, terör saldırılarında hayatını kaybeden Beşiktaş'ın kongre üyesi Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu için taziye mesajı yayınladı. Kılıç, Beşiktaş Kulübü'ne ve tüm şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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