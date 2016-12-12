 Uncu’ya son görev – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Uncu’ya son görev

    Uncu’ya son görev

    Hain saldırıda şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı ’nun cenaze törenine Beşiktaşlı yöneticiler ve futbolcular da katıldı. Siyah-beyazlılar, terörü lanetlediler.

    - maçı sonrası hain bombalı terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu, ebediyete uğurlandı. için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, çok sayıda yönetici, antrenör Tamer Tuna ile futbolculardan Caner, Olcay, Oğuzhan, Tolga Zengin ile Uncu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Uncu'nun Beşiktaş bayrağına sarılı cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

    TÜM ŞEHİTLERE TAZİYE
    Saldırıda 'dan sorumlu Şube Emniyet Müdürü ve kongre üyesi Vefa Karakurdu'yu da şehit veren siyah-beyazlı yönetim, terörü lanetlerken, şehitlere Allah'tan rahmet; ailelelerine başsağlığı diledi.

    KILIÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI
    , terör saldırılarında hayatını kaybeden Beşiktaş'ın kongre üyesi Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu için taziye mesajı yayınladı. Kılıç, Beşiktaş Kulübü'ne ve tüm şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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