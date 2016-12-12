 Stopere Brezilyalı Ely – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Stopere Brezilyalı Ely

    Stopere Brezilyalı Ely
    Sezon başında 'a 'yi göndermeye çalışan İtalyan menajer , stoper için 'lı 'yi önerdi. Raiola'nın, başkan 'ı arayarak Ely'yi uygun şartlarda getirebileceğini söylediği belirtildi. 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Montella kendisine şans vermediği için Milan'dan ayrılmak istediği ifade edildi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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