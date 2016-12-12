 Sonuna kadar savaşacağız – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Sonuna kadar savaşacağız

    Sonuna kadar savaşacağız
    İspanyol file bekçisi Fabri, Bursa galibiyeti sonrasında ilginç ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı kaleci, "Aldığımız bu galibiyet için takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Liderlik için savaşıyoruz. Sonuna kadar da savaşacağız. Savaşarak sonuna kadar gideceğiz" sözlerini kullandı. İspanyol kaleci taraftarlar içinse, "Onlara karşı olan duygularımı anlatamam. 10 numaralar. En iyi şartta da, en kötü şartta da bizim yanımızdalar" ifadesini kullandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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