Sonuna kadar savaşacağız

İspanyol file bekçisi Fabri, Bursa galibiyeti sonrasında ilginç ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı kaleci, "Aldığımız bu galibiyet için takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Liderlik için savaşıyoruz. Sonuna kadar da savaşacağız. Savaşarak sonuna kadar gideceğiz" sözlerini kullandı. İspanyol kaleci taraftarlar içinse, "Onlara karşı olan duygularımı anlatamam. 10 numaralar. En iyi şartta da, en kötü şartta da bizim yanımızdalar" ifadesini kullandı.