Slaven Bilic'ten duygusal Türkiye mesajı
Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Slaven Bilic, "Türkiye'deki insanlar son derece sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Yaşananlar beni paramparça ediyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Liverpool maçı sonrası konuşan Bilic, "Burada aldığımız puanı Türkiye'deki insanlara adamak istiyorum. Ben ve ekibim iki yıl gibi uzun bir süre orada görev yaptık. Acılarını paylaşıyorum ve dualarım onlarla. İnanılmaz şeyler yaşadılar. Gerek iş için gerek tatil için dünyanın birçok yerinde bulundum. Belki de tanıdığım en iyi insanlar Türkiye'deydi. Dünyanın en iyi ülkelerinden ve en iyi şehirlerinden birinde bunların yaşanması çok üzücü. Yaşananlar ülkenin doğasından kaynaklanan şeyler değil çünkü oradaki insanlar çok çok iyi. Son derece sıcakkanlı ve arkadaş canlısı insanlar. Yaşananlar beni paramparça ediyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
- Çevik ve Kuvvetli
Toplam 4
Yorum
gs sen neredesin ya siyasi bakıyorsun olaya birde geniş bak kim niçin yapıyor veya yaptırıyor ab nin açıklamalarına bak bi anlarsan anla
- Kanımız bozuk değil
Toplam 5
Yorum
lazer1903 mehmetfb sende olmayan birşey bunu anlayamaman gayet normal
- Moussa Konate kararı Yanal’ın
Toplam 2
Yorum
ŞAHİN Kardeş adam gibi birini alın diyorsunda adamı hayatında 1 kere bile izlemedin bu adam trabzona gelsin uçurur ve 2 sezon içinde 10-20 m satarsın
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