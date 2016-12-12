 Slaven Bilic'ten duygusal Türkiye mesajı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Slaven Bilic'ten duygusal Türkiye mesajı

    Slaven Bilic'ten duygusal Türkiye mesajı

    Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Slaven Bilic, "Türkiye'deki insanlar son derece sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Yaşananlar beni paramparça ediyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

    remier Lig ekiplerinden West Ham United'ı çalıştıran Hırvat teknik adam, Liverpool ile deplasmanda 2-2 berabere tamamlanan karşılaşma sonrası Vodafone Arenanın hemen yanında gerçekleşen terör saldırısına sessiz kalmadı.

    Liverpool maçı sonrası konuşan Bilic, "Burada aldığımız puanı Türkiye'deki insanlara adamak istiyorum. Ben ve ekibim iki yıl gibi uzun bir süre orada görev yaptık. Acılarını paylaşıyorum ve dualarım onlarla. İnanılmaz şeyler yaşadılar. Gerek iş için gerek tatil için dünyanın birçok yerinde bulundum. Belki de tanıdığım en iyi insanlar Türkiye'deydi. Dünyanın en iyi ülkelerinden ve en iyi şehirlerinden birinde bunların yaşanması çok üzücü. Yaşananlar ülkenin doğasından kaynaklanan şeyler değil çünkü oradaki insanlar çok çok iyi. Son derece sıcakkanlı ve arkadaş canlısı insanlar. Yaşananlar beni paramparça ediyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:21
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