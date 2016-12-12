Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"

West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, takımının Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda İstanbul'da yaşanan terör saldırısından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Maçın ardından konuşan Hırvat teknik adam, "Aldığımız bu puanı Türkiye'de yaşayanlara adıyorum. İstanbul'da olanlar beni paramparça ediyor." dedi.

48 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.