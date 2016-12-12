Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, Liverpool ile oynadıkları karşılaşma sonrası İstanbul'daki saldırıya dikkat çekti.
West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, takımının Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda İstanbul'da yaşanan terör saldırısından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Maçın ardından konuşan Hırvat teknik adam, "Aldığımız bu puanı Türkiye'de yaşayanlara adıyorum. İstanbul'da olanlar beni paramparça ediyor." dedi.
48 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
- Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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