 Normale döndük – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Normale döndük

    Normale döndük

    karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirten İkinci Başkan Çebi, “Kiev yenilgisini üzerimizden attık” diye konuştu.

    İkinci Başkanı , karşısında önemli bir sınav verdiklerini ve sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. maçı sonrası sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Çebi, "Bursa galibiyetiyle oyuncuların normale döndüğünü düşünüyorum. O yenilginin üzüntüsünü üzerimizden attık. Düdük çaldığında çocukların haleti ruhiyeti yerine gelmişti. Kolay olmadı tabii ki... Haksız yere yenildiğiniz bir maç ve ipin ucundan dönüyorsunuz. Çocuklar için çok zordu. Toparlamaya çalıştık ama onların da içinde vardı. Onların içinde olmasa siz ne yapsanız toparlayamazsınız" diye konuştu.

    2 OYUNCU ALACAĞIZ
    Devre arasında yapılacak transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, "Çok fazla futbolcu aramıyoruz. Pozisyon açıklayamam. 1 ya da 2 olur. Kimsenin negatif etkilenmesini istemiyorum hepsi takım ruhuyla mücadele etmeleri gereken bir süreçteler" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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