 Mekanın cennet olsun – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Mekanın cennet olsun

    Mekanın cennet olsun
    , 10 gün önce Kartal Yuvası'ndaki imza töreninde siyah-beyaz tişörtünü imzaladığı 'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mekanın cennet olsun Tunç kardeş. Hepimizin başı sağolsun" yazdı. Beck, "Üzgünüm, sarsıldım. Aklım, sevdiklerini kaybeden herkeste. Yürekten güç ve sabır diliyorum" derken, Pascal Nouma, "İçim kan ağlıyor, Allah rahmet eylesin sevgili Tunç Uncu" mesajını paylaştı. Marcelo ise Brezilya basınına, "Patlama tam ayrıldığımız yerde yaşandı. Çok üzgünüm" dedi.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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