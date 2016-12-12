 Köln resmen istedi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    resmen istedi

    Köln resmen istedi

    'da 7. sıraya gerileyen 'ün ara transfer döneminde takıma takviye yapmaya hazırlandığı belirtilirken listesinde 'nin de bulunduğu belirtildi.

    Haber, Kölner Stadt Anzeiger gazetesi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu almak için 'ün çok ciddi olduğunu kaydetti. Ayrıca, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Avusturya doğumlu Kerim'in, bonservis bedelinin 5 milyon euro civarında olduğu da ifade edildi.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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