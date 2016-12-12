Kartal'da Ryan Babel sürprizi
Yönetimin, Sosa gibi kanatta ve orta sahada oynayabilen 29 yaşındaki Hollandalı’yı şartlar uyarsa kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
AL AİN'DEN DEPORTİVO'YA
Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Al Ain'e giden Babel, bir yıl BAE'de oynadıktan sonra serbest kalmış ve bu sezon başında Deportivo La Coruna ile anlaşarak, Avrupa futboluna geri dönmüştü. İspanya'da uzun süre 11'e giremeyen Babel, son haftalarda takımda kendine yer bulmaya başladı. La Liga'da görev yaptığı 10 maçta 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık 2016'da sona erecek. Deportivo'nun mukaveleyi uzatma opsiyonu bulunuyor.
KARİYERİ PARLAK
Kariyerinde Ajax (89 maç/18 gol), Liverpool (91 maç/12 gol), 1989 Hoffenheim (46 maç/5 gol) gibi takımlarda oynayan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda da 43 kez yer alıp, 5 gole imzasını attı. Babel; kanatlar ve orta sahanın yanı sıra forvet de oynayabiliyor.
BABEL AŞKI YENİ DEĞİL
Ryan Babel, İspanyol basınına verdiği son röportajda Kasımpaşa'da oynarken Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyleyerek, "Türkiye'de oyunu daha iyi okumayı ve daha çok çözüm bulmayı öğrendim" demişti.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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