 Kartal'da Ryan Babel sürprizi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartal'da sürprizi

    Kartal'da Ryan Babel sürprizi

    Yönetimin, Sosa gibi kanatta ve orta sahada oynayabilen 29 yaşındaki Hollandalı’yı şartlar uyarsa kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

    Devre arasında kadrosuna güçlendirmek isteyen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha ve kanatlara takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, eski Kasımpaşalı olan 'i gündemine aldı. 29 yaşındaki Hollandalı oyuncunun hem kanatta hem de orta sahada oynayabilme özelliği ve Milan'a giden Sosa gibi forvet arkasına ve ceza alanına seri girişler yapıyor olması nedeniyle listeye dahil edildiği öğrenildi.

    AL AİN'DEN DEPORTİVO'YA
    'dan ayrıldıktan sonra Al Ain'e giden Babel, bir yıl BAE'de oynadıktan sonra serbest kalmış ve bu sezon başında ile anlaşarak, Avrupa futboluna geri dönmüştü. İspanya'da uzun süre 11'e giremeyen Babel, son haftalarda takımda kendine yer bulmaya başladı. La Liga'da görev yaptığı 10 maçta 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştiren tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık 2016'da sona erecek. Deportivo'nun mukaveleyi uzatma opsiyonu bulunuyor.

    KARİYERİ PARLAK
    Kariyerinde Ajax (89 maç/18 gol), Liverpool (91 maç/12 gol), 1989 Hoffenheim (46 maç/5 gol) gibi takımlarda oynayan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda da 43 kez yer alıp, 5 gole imzasını attı. Babel; kanatlar ve orta sahanın yanı sıra forvet de oynayabiliyor.

    BABEL AŞKI YENİ DEĞİL
    Ryan Babel, İspanyol basınına verdiği son röportajda Kasımpaşa'da oynarken Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyleyerek, "Türkiye'de oyunu daha iyi okumayı ve daha çok çözüm bulmayı öğrendim" demişti.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal'da Ryan Babel sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.