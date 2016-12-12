Hapoel Be'er Sheva'yı tanıyalım
Beşiktaş İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva ile eşleşti. Peki, İsrail temsilcisinin ne gibi başarıları, hangi ünlü futbolcuları var?
İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva sezona Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında Celtic'e elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden Hapoel Be'er Sheva takımı gruptan ikili averajla 2. sırada bitirerek gruptan çıktı. Gubunda 8 puan toplayan İsrail ekibi İtalyan ekibi İnter'i iki maçta da yenerek dikkatleri üzerine çekti.
Başarıları
İsrail ekibinin Avrupa'da hiç bir başarısı yok. Ülke çapında ise Hapoel Be'er Sheva üç şampiyonluğu bulunuyor. 1975 yılında ilk lig şampiyonluğunu kazanan İsrail ekibi üç İsrail Kupası ve bir de İsrail Süper Kupası'nı kazandı. 13. Haftası oynanan İsrail Premier League'ninde şu sanda en yakın rakibine bir maç eksiği olmamasına rağmen yedi puanlık farkla lider durumda.
Kulübün kuruşu
Hapoel Be'er Sheva 1 May 1949 bundan 67 yıl önce kurulmuş bir kulüp. Maçlarını Necef çölünde bulunan 200 bin nüfuslo Beersnheba şehrinde bulunan Turner Stadyumu'nda oynamaktadır. Stat kapasitesi 16.126 kişiliktir.
Hapoel Be'er Sheva takımının teknik direktörlüğünü İsrailli çalıştırıcı Barak Bakhar yapıyor.
Yabancı futbolcuları
Hapoel Be'er Sheva takımında Nijerja, Portekiz, Brezilya, Romanya, Filistin, olmak üzere 5 ülkeden 9 yabancı futbolcu bulunmaktadır. Takımın en önemli yıldızı ise Benfica'nın eski yıldızı 27 yaşındaki defans oyuncusu Miguel Vitor ve forvette ise İsrail Milli Takımının da yıldızı futbolcusu Elyaniy Barda ile Nijeryalı Anthony Nwakaeme bulunmaktadır. Takımı Barak Bakhar çalıştırmaktadır. Takımın mali değeri ise 10.700.000 Euro.
Başarıları
İsrail ekibinin Avrupa'da hiç bir başarısı yok. Ülke çapında ise Hapoel Be'er Sheva üç şampiyonluğu bulunuyor. 1975 yılında ilk lig şampiyonluğunu kazanan İsrail ekibi üç İsrail Kupası ve bir de İsrail Süper Kupası'nı kazandı. 13. Haftası oynanan İsrail Premier League'ninde şu sanda en yakın rakibine bir maç eksiği olmamasına rağmen yedi puanlık farkla lider durumda.
Kulübün kuruşu
Hapoel Be'er Sheva 1 May 1949 bundan 67 yıl önce kurulmuş bir kulüp. Maçlarını Necef çölünde bulunan 200 bin nüfuslo Beersnheba şehrinde bulunan Turner Stadyumu'nda oynamaktadır. Stat kapasitesi 16.126 kişiliktir.
Hapoel Be'er Sheva takımının teknik direktörlüğünü İsrailli çalıştırıcı Barak Bakhar yapıyor.
Yabancı futbolcuları
Hapoel Be'er Sheva takımında Nijerja, Portekiz, Brezilya, Romanya, Filistin, olmak üzere 5 ülkeden 9 yabancı futbolcu bulunmaktadır. Takımın en önemli yıldızı ise Benfica'nın eski yıldızı 27 yaşındaki defans oyuncusu Miguel Vitor ve forvette ise İsrail Milli Takımının da yıldızı futbolcusu Elyaniy Barda ile Nijeryalı Anthony Nwakaeme bulunmaktadır. Takımı Barak Bakhar çalıştırmaktadır. Takımın mali değeri ise 10.700.000 Euro.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie, Antalya’ya götürülmedi
Toplam 7
Yorum
burak bu kadar hoca geldi gitti..hiçbiri stoch a tahammül edemedi..onlar bilmiyor sen biliyorsun
- Şansınız bol olsun
Toplam 4
Yorum
partal Korkmayın o kadar arkadaş ,gören de Dinamo Kiev çıkmış sanacak. adamlar Avrupa sıralamasında 166. sırada..Daha da olmadı Mete ,Hüseyin ,Bülentler yönetir maçları.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 18
Yorum
06FB İnşallah.Ama FB ninki sonuçta rus takımı.
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