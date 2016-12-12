 Gökhan Töre forma bekliyor – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    forma bekliyor

    Gökhan Töre forma bekliyor

    Sakatlığı yüzünden yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan 'den iyi haber geldi...

    Kasığında yaşadığı yırtılma sonrasında 6 hafta sahalardan uzak kalan gurbetçi oyuncu, son bir haftadır 'la çalışmalara da başladı. Töre'nin sakatlığını tamamen atlattığı ve teknik direktör 'ten forma beklediği bildirildi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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