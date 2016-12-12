 Erazo’yu bize menajeri önerdi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Erazo’yu bize menajeri önerdi

    Erazo’yu bize menajeri önerdi
    'ta transferlerde sorunlu isimler arasında yer alan , Brezilya'nın O Dia gazetesine açıklamalarda bulundu. Naibi adı son günlerde ismi ortada dolaşan Ekvador'un başarılı stoperi için, "Sadece menajeri tarafından bize önerilen bir isim" açıklaması yaptı. Gazete, Beşiktaş'ın sezon başında 'e teklif yaptığını da hatırlattı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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