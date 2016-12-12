 Coşkulu bir takım izledik – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Coşkulu bir takım izledik

    Coşkulu bir takım izledik
    Genel Sekreteri , " karşısında belki çok iyi futbol yoktu ama çok coşkulu bir Beşiktaş vardı" dedi. 3 puanı aldıkları için memnun olduklarını kaydeden Ürkmezgil, "Kiev'de hakemle yaşadığımız katliamın sonucunda Bursa maçından galibiyetle çıkmamız Beşiktaş'ın ve oyuncularımızın büyüklüğüdür diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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