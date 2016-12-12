 Boyko tapusu ile Malaga’ya! – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    tapusu ile ’ya!

    Boyko tapusu ile Malaga’ya!
    'nin performansından memnun olan , sezon başında 'ya kiraladığı 'dan kurtulmanın yollarını arıyor. Başkan 'ın bir süre önce İspanya'ya giderek Malagalı yöneticilerle masaya oturduğu ortaya çıktı. Görüşmede tarafların Boyko'nun bonservisi konusunda görüş birliğine vardığı gelen haberler arasında.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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