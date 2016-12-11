Yeniden havalandı

Süper Lig’deki son 2 maçında 4 puan kaybeden, ardından Devler Ligi’ne veda eden Beşiktaş; Bursa’yı yenerek hem moral buldu hem zirveye ortak oldu

Beşiktaş, sezonun belki de en zor maçlarından birinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de son iki maçında Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kalarak 4 puan kaybeden, ardından Ukrayna deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar; dün akşam Bursaspor'u yenmeyi başardı. Beşiktaş'ın gollerini 53 ve 65'inci dakikalarda penaltıdan Cenk Tosun atarken, Bursaspor'un tek golü ise 90+1'de Emre Taşdemir'den geldi.



GÖKHAN GÖÜL YERDE

52'de sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kaldı ve hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk, kaleci Harun'un sağından topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 64'te bu kez ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Oğuzhan, Merter Yüce'nin yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda Bülent Yıldırım, bir kez daha Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Cenk Tosun, ilk golde olduğu gibi topu yine kalenin sol köşesine göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.



ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Konuk Bursaspor ise uzatma dakikalarında Emre'nin golüyle farkı bire indirdi ancak Beşiktaş sahadan altın değerinde üç puanla ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle moral bulan Kartal, Başakşehir'in de berabere kalmasıyla 32 puanla zirveye ortak oldu. Bu arada Bursaspor'da yedek kulübesindeki Sercan Yıldırım, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



NECİP UYSAL KENDİ REKORUNU KIRDI

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Bursaspor maçında kendi rekorunu kırdı. Necip 83 isabetli pas vererek, bu sezonki en çok isabetli pas verdiği maçı oynadı. Atiba da dün akşam 125 pasın 119'unda isabet sağlarken, %95'lik bir başarıyla oynadı.