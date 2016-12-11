Yeniden havalandı
Süper Lig’deki son 2 maçında 4 puan kaybeden, ardından Devler Ligi’ne veda eden Beşiktaş; Bursa’yı yenerek hem moral buldu hem zirveye ortak oldu
GÖKHAN GÖÜL YERDE
52'de sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kaldı ve hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk, kaleci Harun'un sağından topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 64'te bu kez ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Oğuzhan, Merter Yüce'nin yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda Bülent Yıldırım, bir kez daha Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Cenk Tosun, ilk golde olduğu gibi topu yine kalenin sol köşesine göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.
ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN
Konuk Bursaspor ise uzatma dakikalarında Emre'nin golüyle farkı bire indirdi ancak Beşiktaş sahadan altın değerinde üç puanla ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle moral bulan Kartal, Başakşehir'in de berabere kalmasıyla 32 puanla zirveye ortak oldu. Bu arada Bursaspor'da yedek kulübesindeki Sercan Yıldırım, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
NECİP UYSAL KENDİ REKORUNU KIRDI
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Bursaspor maçında kendi rekorunu kırdı. Necip 83 isabetli pas vererek, bu sezonki en çok isabetli pas verdiği maçı oynadı. Atiba da dün akşam 125 pasın 119'unda isabet sağlarken, %95'lik bir başarıyla oynadı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:28
- Serdar sınırda
Toplam 1
Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
Yeniden havalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.