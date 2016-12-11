 Töre-Gomez Almanya’da – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Töre-Gomez Almanya’da

    Töre-Gomez Almanya’da

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Almanya'da bir araya gelerek hasret giderdiler.

    Gomez ve 'nin paylaştıkları fotoğrafta 'in "Kartal Pençesi" yapması dikkat çekti. Bu arada yaşadığı sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin hem kas yırtıkları, hem de dizindeki kıkırdaklarda sorun olduğu ifade edilirken; yönetim de bu konuda sağlık heyetinden detaylı rapor istedi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:06
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