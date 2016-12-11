Teröre boyun eğmeyeceğiz

BEŞİKTAŞ JK: TERÖRÜ ŞİDDETLE VE NEFRETLE LANETLİYORUZ

"Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi.

Maçtan sonra evimiz Vodafone Arena'nın hemen yanında patlamalar yaşandı ve ilk bilgilere göre güvenlik güçlerimizden yaralananlar olduğu açıklandı.

Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı.

Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz.

Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir.

Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, daha büyük acıların yaşanmamasını temenni ederiz.

Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyoruz...

Saygılarımızla, BEŞİKTAŞ JK"

BURSASPOR SK: GEÇMİŞ OLSUN

"Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma sonrası taraftarlarımızın yer aldığı deplasman tribünü yakınlarında patlama yaşanmıştır. Yaşanan patlamadan yaklaşık 5 dakika önce taraftarlarımızın o bölgeden ayırdığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu akşam Vodafone Arena'da bulunan tüm spor severlere, bizim ve spor severlerin güvenliği için patlama yaşanan bölgede bulunan güvenlik güçlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan güvenlik güçlerine ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bursaspor Kulübü "



FENERBAHÇE SK: TERÖRÜ LANETLİYORUZ:

"Bu akşam oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Arena'nın yanında yer alan Çevik Kuvvet aracının bulunduğu bölgeye, bomba yüklü bir araçla bir terör saldırısı düzenlendiğini, ilk belirlemelere göre yaralıların bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan bu hain terör saldırısını lanetleyerek ulusumuza, emniyet güçlerimize, resmi ve sivil güvenlik görevlilerine, stat ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına, taraftarlara ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her türlü terör eylemini şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.



GALATASARAY: GEÇMİŞ OLSUN

"Cumartesi günü oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşması sonrası Vodafone Arena'nın yanı başında gerçekleşen hain terör eylemini kınıyoruz. Şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Beşiktaş ile Bursaspor camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



TRABZONSPOR: TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

"Beşiktaş Vodafone Arena civarında gerçekleştirilen ve çevik kuvvetimizi hedef alan bombalı saldırıda yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; başta emniyet mensuplarımız, Beşiktaş ve Bursaspor camiası olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Teröre lanet olsun!"