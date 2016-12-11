 Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum" – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    : "Puanı Türkiye'ye adıyorum"

    Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"

    Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, Liverpool ile oynadıkları karşılaşma sonrası İstanbul'daki saldırıya dikkat çekti.

    West Ham United Teknik Direktörü , takımının Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda İstanbul'da yaşanan terör saldırısından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    Maçın ardından konuşan Hırvat teknik adam, "Aldığımız bu puanı Türkiye'de yaşayanlara adıyorum. İstanbul'da olanlar beni paramparça ediyor." dedi.

    48 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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