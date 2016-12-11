Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, Liverpool ile oynadıkları karşılaşma sonrası İstanbul'daki saldırıya dikkat çekti.
West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, takımının Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda İstanbul'da yaşanan terör saldırısından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Maçın ardından konuşan Hırvat teknik adam, "Aldığımız bu puanı Türkiye'de yaşayanlara adıyorum. İstanbul'da olanlar beni paramparça ediyor." dedi.
48 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:23
- Çevik kuvvet polislerine koştu
Toplam 1
Yorum
EnBüyükFener Helal olsun sana Aslan
- Yasin çoştu, Cimbom uçtu
Toplam 1
Yorum
GSli1905 Yasin,Bruma,Carolle ve Tolga disi Revizyona Heycana ihtiyaci var Takimin,Sinanda kiralanmali !!!!
- Taraftar terk etti
Toplam 3
Yorum
GSli1905 Normal......Drogbali Heycani yakalamalilar,ben Sahsen oraya Sabrileri,Erenleri,ise yaramazlari görmeye gitmem.Alinanlar ya Fos,yada Dede !
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