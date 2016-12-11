Polisimize kalleş saldırı

Terör hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Beşiktaş'ta Vodafone Arena 'nın yanında dün saat 22.30 sıralarında polise saldırı düzenlendi. Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminin ardından, stadın çevresinde güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet Polisleri dönüşe geçtikleri sırada, Çevik Kuvvet otobüsüne bombalı araçla eş zamanlı iki saldırı düzenlendi. Patlama sırasında Ankara'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk belirlemelere göre, 20'ye yakın polis memurunun yaralı olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra hızla İstanbul'a hareket etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sağlık Bakanlığı hain saldırıda 15 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olay yerinde inceleme yaptı.Patlama konusunda bilgi veren Soylu, şunları söyledi: "İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor. Olayın oluş şekli teyide muhtaç bil- gilerdir. Şu anda bütün arkadaşlarımız, olayın aydınlatılması noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaralılar Şişli Etfal başta olmak üzere yakın birçok hastaneye sevk edildi. Sayın Sağlık Bakanımızla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla ilk önce olay yerine gideceğiz. Milletimizin ve özellikle polis teşkilatımızın, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." Öte yandan Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından RTÜK'ten yayın yasağı geldi.Tüm kulüplerimiz kalleş saldırı sert şekilde kınadı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi. Maçtan sonra evimiz Vodafone Arena'nın hemen yanında patlamalar yaşandı ve ilk bilgilere göre güvenlik güçlerimizden yaralananlar olduğu açıklandı. Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı. Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz. Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, daha büyük acıların yaşanmamasını temenni ederiz. Terörü şiddetle ve nefretle lanetliyoruz...

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA:

"Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul'da, bir kez daha şahit olduk. Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. Son yıllarda defalarca yaşadığımız bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adının ve yönteminin herhangi bir önemi yoktur. PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır."

Türkiye'nin, bu ahlaksız terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, yasını hakiki dostlarıyla birlikte kendi başına tutacağını, yasak savma kabilinden açıklamalar dışında yanında kimseyi bulamayacağını biliyoruz. Terörle mücadele eden Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında yer almak yerine, terör örgütlerini ve teröristleri desteklemeyi tercih eden ülkelerin, bu olaydan sonra farklı davranmalarını beklemek için sebebimiz kalmamıştır."