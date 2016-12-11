Operasyon!
Siyah-beyazlılar; Lorient’te oynayan 28 yaşındaki forvet Moukandjo ile Atletico Mineiro’nun 1.92’lik stoperi Erazo için girişimlerini hızlandırdı
MALİ KRİZİ KOZ KULLANACAK
Beşiktaş'ın stoper listesinin ilk sırasında ise A. Mineiro'nun yıldızı Frickson Erazo yer alıyor. Brezilya'nın O Tempo gazetesi, Beşiktaş'ın 1.92'lik Ekvadorlu stoper transferi için Atletico Mineiro'nun içinde bulunduğu mali krizi kullanmak istediğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın teklifinin 3 milyon euro olduğu hatırlatılırken; siyahbeyazlıların 28 yaşındaki defans oyuncusu Frickson Erazo'yu, Gremio'da forma giyerken de transfer etmek istediğini iddia etti.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:06
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
Operasyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.