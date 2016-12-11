 Operasyon! – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Operasyon!

    Operasyon!

    Siyah-beyazlılar; Lorient’te oynayan 28 yaşındaki forvet Moukandjo ile Atletico Mineiro’nun 1.92’lik stoperi Erazo için girişimlerini hızlandırdı

    Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu bir santrfor ve bir stoper alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlar düğmeye bastı. Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu yıldız Benjamin Moukandjo, "Kariyerim boyunca Fransa'da futbol oynadım. Tabii ki Avrupa'nın farklı ülkesinde de şansımı denemeyi çok isterim. Lorient iyi bir yerde olduğunda, arkama bakmadan gidebilirim" diyerek Beşiktaş'ın öneresine sıcak bakabileceğini ifade etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon Fransa Ligi'nde 12 resmi maçta 6 gol atan, 1 de asist yapan ve 4.5 milyon euro'luk bonservis değeri olan skorer forvet Moukandjo'yu kiralamayı düşünüyor.

    MALİ KRİZİ KOZ KULLANACAK
    Beşiktaş'ın stoper listesinin ilk sırasında ise A. Mineiro'nun yıldızı Frickson Erazo yer alıyor. Brezilya'nın O Tempo gazetesi, Beşiktaş'ın 1.92'lik Ekvadorlu stoper transferi için Atletico Mineiro'nun içinde bulunduğu mali krizi kullanmak istediğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın teklifinin 3 milyon euro olduğu hatırlatılırken; siyahbeyazlıların 28 yaşındaki defans oyuncusu 'yu, Gremio'da forma giyerken de transfer etmek istediğini iddia etti.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:06
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