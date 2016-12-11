Marcelo kapışması

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, Harun'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Bursa'yı yendiği maçın ilk yarısı sona ererken hakem Bülent Yıldırım'ın verdiği karar sonrası futbolcular birbirine girdi. Marcelo kaleci Harun'un dizine bastı. Hakem sarı gösterince kırmızı bekleyen Bursalılar ile Beşiktaşlılar kapıştı.



KASIMPAŞA'YA KARŞI YOK

Bursa kalecisi Harun Tekin hakeme dizini gösterirken topu sert şekilde yere vurdu. Yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan Marcelo ile Bursa'dan Harun sarı kart gördü. Sarı kart sınırındaki Marcelo önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.



İşte o pozisyon:

