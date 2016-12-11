 Marcelo kapışması – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Marcelo kapışması

    Marcelo kapışması

    Marcelo, kaleci Harun’un dizine bastı Hakem sarı gösterince ortalık karıştı

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi , Harun'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

    Beşiktaş'ın Bursa'yı yendiği maçın ilk yarısı sona ererken hakem Bülent Yıldırım'ın verdiği karar sonrası futbolcular birbirine girdi. Marcelo kaleci Harun'un dizine bastı. Hakem sarı gösterince kırmızı bekleyen Bursalılar ile Beşiktaşlılar kapıştı.

    KASIMPAŞA'YA KARŞI YOK
    Bursa kalecisi hakeme dizini gösterirken topu sert şekilde yere vurdu. Yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan Marcelo ile Bursa'dan Harun sarı kart gördü. Sarı kart sınırındaki Marcelo önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.

    İşte o pozisyon:

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marcelo kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.