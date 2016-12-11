Marcelo kapışması
Marcelo, kaleci Harun’un dizine bastı Hakem sarı gösterince ortalık karıştı
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, Harun'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Bursa'yı yendiği maçın ilk yarısı sona ererken hakem Bülent Yıldırım'ın verdiği karar sonrası futbolcular birbirine girdi. Marcelo kaleci Harun'un dizine bastı. Hakem sarı gösterince kırmızı bekleyen Bursalılar ile Beşiktaşlılar kapıştı.
KASIMPAŞA'YA KARŞI YOK
Bursa kalecisi Harun Tekin hakeme dizini gösterirken topu sert şekilde yere vurdu. Yaşanan olayların ardından Beşiktaş'tan Marcelo ile Bursa'dan Harun sarı kart gördü. Sarı kart sınırındaki Marcelo önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düştü.
İşte o pozisyon:
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:57
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
Marcelo kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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