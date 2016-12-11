 Kartallar 3 senedir yenilmedi – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Kartallar 3 senedir yenilmedi

    Kartallar 3 senedir yenilmedi
    Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı son 7 maçı da kazandı. Geçen sezon 1-0 ve 3-2, önceki sezon da 1-0 ve 3-2 kazanan Beşiktaş, 2013-14'te 3-0 ve 1-0 galip geldi. Kartallar dün akşam da sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

    Arena'da 'golsüz' maçı yok
    Beşiktaş geçen sezon Bursaspor maçında Vodafone Arena'yı açmıştı. Kartal bu maçla birlikte yeni stadında geride kalan dönemde 13 maça çıktı. Beşiktaş bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken (toplam 32 gol) 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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