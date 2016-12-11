Kartallar 3 senedir yenilmedi

Beşiktaş, Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı son 7 maçı da kazandı. Geçen sezon 1-0 ve 3-2, önceki sezon da 1-0 ve 3-2 kazanan Beşiktaş, 2013-14'te 3-0 ve 1-0 galip geldi. Kartallar dün akşam da sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



Arena'da 'golsüz' maçı yok

Beşiktaş geçen sezon Bursaspor maçında Vodafone Arena'yı açmıştı. Kartal bu maçla birlikte yeni stadında geride kalan dönemde 13 maça çıktı. Beşiktaş bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken (toplam 32 gol) 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.