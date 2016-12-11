Kartal'dan zirveye pençe

Son 2 lig maçında Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında 4 puan kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor'u konuk etti. Vodafone Arena'daki maçta zirveye oynayan Bursaspor'u Cenk Tosun'un 2 penaltı golüyle deviren siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev travması sonrası yara sardı ve puanını 32'ye çıkardı.



Zirveyi ilgilendiren diğer maçta Medipol Başakşehir'in deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalmasıyla Beşiktaş liderle puanını eşitledi. 14. hafta sonunda lider Başakşehir'le puanını eşitleyen Beşiktaş averajla 2. sırada yer aldı.

Bursaspor ise 24 puanla 2. sırada kaldı.

BEHİCH ÇİZGİDEN ÇIKARDI

27'de Beşiktaş Aboubakar'la gole çok yaklaştı. Kamerunlu golcünün ceza sahası içinde vuruşunu yaptı, Bursaspor savunmasından Aziz Behich topu kale çizgisinden çıkardı.

ADRİANO YERDE KARAR DEVAM!

İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, 42. dakikada Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kalan Adriano'nun pozisyonunda penaltı bekledi hakem Bülent Yıldırım 'devam' dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ

İlk yarının bitimine saniyeler kala Dolmabahçe'de tansiyon yükseldi. Oğuzhan'ın defans arkasına pasında kaleci Harun, Marcelo'dan önce topu kontrol etti. Bu pozisyonda Marcelo, kaleci Harun'un dizine basınca Bursaspor'un kalecisi acı içinde kıvrandı. Bursaspor cephesinden Marcelo için kırmızı kart itirazları yükselirken Hakem Bülent Yıldırım, Marcelo'yla birlikte, aşırı itirazlarından dolayı Harun Tekin'e de sarı kart gösterdi.

Kart ceza sınırında bulunan Marcelo böylece cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Şenol Güneş ikinci yarıya Tolgay Arslan'ı sahaya sürerek başladı. Çıkan isim Olcay Şahan oldu.

HARUN'UN PENALTI SERİSİNİ CENK TOSUN BOZDU

Beşiktaş aradığı golü 53. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'la buldu. Sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.

YİNE PENALTI YİNE CENK

Dakikalar 65'i gösterdiğinde hakem Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Oğuzhan Özyakup'u Bursaspor savunmasından Merter Yüce düşürdü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı son 13 resmi maçta 9. kez penaltı kazanırken, yine topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Harun'u bir kez daha mağlup ederek skoru 2-0'a taşıdı.

SON DAKİDA GOL VE KIRMIZI KART

Bursaspor 90+1'de Emre Taşdemir ile farkı 1'e indirdi anca bu gol Timsahlara puan için yeterli olmadı. 90+4'te yedek kulübesindeki Sercan Yıldırım kırmızı kart gördü.