Harun'un serisini Cenk bozdu

Bursaspor karşısında iki penaltı golü birden atan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki 13 resmi maçında 9 kez penaltı atarak ilginç bir istatistiğe imza attı.



GÖKHAN GÖNÜL PENALTI KAZANDIRDI

Bursaspor karşısında oyun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş kilidi 53. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle açtı. Sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.





HARUN TEKİN SON 5 PENALTIYI KURTARMIŞTI

Kazanılan penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti. Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.



ARENA'DA 9. PENALTI!

Dakikalar 65'i gösterdiğinde hakem Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Oğuzhan Özyakup'u Bursaspor savunmasından Merter Yüce düşürdü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı son 13 resmi maçta 9. kez penaltı kazanırken, yine topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Harun'u bir kez daha mağlup ederek skoru 2-0'a taşıdı.