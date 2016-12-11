Harun'un serisini Cenk bozdu
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşılaştı. Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar 54 ve 65. dakikalarda Cenk Tosun'un iki penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bursaspor karşısında iki penaltı golü birden atan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki 13 resmi maçında 9 kez penaltı atarak ilginç bir istatistiğe imza attı.
GÖKHAN GÖNÜL PENALTI KAZANDIRDI
Bursaspor karşısında oyun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş kilidi 53. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle açtı. Sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül, ceza sahasına girer girmez Joshua John'un yaptığı müdahale ile yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.
HARUN TEKİN SON 5 PENALTIYI KURTARMIŞTI
Kazanılan penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti. Ligde son 5 penaltıyı kurtaran ve tarihe geçen Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in penaltıdan gol yememe serisini Cenk'in Tosun sonlandırdı ve vuruşunda milli kaleciyi ters köşeye yatırarak siyah-beyazlıları Vodafone Arena'da öne geçirdi.
ARENA'DA 9. PENALTI!
Dakikalar 65'i gösterdiğinde hakem Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Oğuzhan Özyakup'u Bursaspor savunmasından Merter Yüce düşürdü. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı son 13 resmi maçta 9. kez penaltı kazanırken, yine topun başına geçen Cenk Tosun kaleci Harun'u bir kez daha mağlup ederek skoru 2-0'a taşıdı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:53
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
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