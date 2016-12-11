Futbolculardan tepki paylaşımları

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımda bulundular.



Futbolcuların paylaşımları şöyle;



Beşiktaşlı Tolgay Arslan: "Yazıklar olsun!! yeter artık !! Allah yardımcımız olsun... #terörülanetliyoruz #prayforistanbul #beşiktaş"



Beşiktaşlı Gökhan Gönül: "Teröre lanet olsun!"



Beşiktaşlı Caner Erkin: "#terörülanetliyoruz"



Galatasaraylı Lukas Podolski: "Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun."



Fenerbahçeli Salih Uçan: "Yeter artık!!!"



Fenerbahçeli Robin van Persie: "Pray for Istanbul"



Quaresma: Çok üzücü :(



Fenerbahçeli Moussa Sow: "Çok üzgünüm"



