 Futbolculardan tepki paylaşımları – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Futbolculardan tepki paylaşımları

    Futbolculardan tepki paylaşımları

    Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımda bulundular.

    Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımda bulundular.

    Futbolcuların paylaşımları şöyle;

    Beşiktaşlı Tolgay Arslan: "Yazıklar olsun!! yeter artık !! Allah yardımcımız olsun... #terörülanetliyoruz #prayforistanbul #beşiktaş"

    Beşiktaşlı Gökhan Gönül: "Teröre lanet olsun!"

    Beşiktaşlı Caner Erkin: "#terörülanetliyoruz"

    Galatasaraylı : "Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun."

    Fenerbahçeli Salih Uçan: "Yeter artık!!!"

    Fenerbahçeli Robin : "Pray for Istanbul"

    Quaresma: Çok üzücü :(

    Fenerbahçeli Moussa Sow: "Çok üzgünüm"

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:53
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