Futbolculardan tepki paylaşımları
Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımda bulundular.
Spor Toto Süper Lig'de forma giyen futbolcular, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamayla ilgili paylaşımda bulundular.
Futbolcuların paylaşımları şöyle;
Beşiktaşlı Tolgay Arslan: "Yazıklar olsun!! yeter artık !! Allah yardımcımız olsun... #terörülanetliyoruz #prayforistanbul #beşiktaş"
Beşiktaşlı Gökhan Gönül: "Teröre lanet olsun!"
Beşiktaşlı Caner Erkin: "#terörülanetliyoruz"
Galatasaraylı Lukas Podolski: "Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun."
Fenerbahçeli Salih Uçan: "Yeter artık!!!"
Fenerbahçeli Robin van Persie: "Pray for Istanbul"
Quaresma: Çok üzücü :(
Fenerbahçeli Moussa Sow: "Çok üzgünüm"
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:53
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
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