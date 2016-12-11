Fabricio: İyi bir geri dönüş oldu

BEŞİKTAŞ'ın deneyimli kalecisi Fabri, Bursaspor'u 2-1 mağlup ettikleri için takım arkadaşların adına çok mutlu olduğunu söyledi. İspanyol kaleci, "Zor bir maçtan sonra hedefimiz olan lige geri dönüyoruz. İyi bir geri dönüş yaptık, iyi bir maçtı" dedi.