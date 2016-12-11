 Fabricio: İyi bir geri dönüş oldu – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Fabricio: İyi bir geri dönüş oldu

    Fabricio: İyi bir geri dönüş oldu
    BEŞİKTAŞ'ın deneyimli kalecisi Fabri, Bursaspor'u 2-1 mağlup ettikleri için takım arkadaşların adına çok mutlu olduğunu söyledi. İspanyol kaleci, "Zor bir maçtan sonra hedefimiz olan lige geri dönüyoruz. İyi bir geri dönüş yaptık, iyi bir maçtı" dedi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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