 Cenk var, sorun yok – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Cenk var, sorun yok

    Cenk var, sorun yok

    Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi, zorlu Bursa maçında kazanılan iki penaltı atışında hata yapmadı, Kara Kartal’ı zafere taşıdı

    Beşiktaş, zorlu Bursaspor engelini golcü futbolcusu Cenk Tosun'un penaltıdan attığı iki golle geçti. Sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Ricardo Quaresma'nın yerine ilk 11'de forma şansı bulan Cenk Tosun, 53 ve 65. dakikalarda kazanılan penaltı atışlarını gole çevirerek siyah-beyazlı ekibin, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.

    9. GOLÜNE İMZA ATTI
    CENK Tosun Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 14 maçta 9. sayısına imza atarken üst üste 5 penaltı atışını kurtaran kaleci Harun'a şans tanımadı. Maç sonrası konuşan Cenk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Attığım gollerden çok takımın kazanması önemli. Ligin ilk yarısını zaferle kapatmak istiyoruz" dedi.

    ARENA'DA 9 PENALTI
    Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı 13 resmi maçta 9 kez penaltı kazandı. Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar ise şöyle: Beşiktaş 6, Kasımpaşa 5, Antalya 4, Alanya 3, F.Bahçe 3, Gaziantep 3, G.Birliği 3, Trabzon 3.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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