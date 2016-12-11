 Çebi: “Kararlarda yanlış yok” – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Çebi: “Kararlarda yanlış yok”

    Çebi: “Kararlarda yanlış yok”

    Beşiktaş İkinci Başkanı , Bursaspor maçında hakem kararlarında bir yanlışlık olmadığını söyledi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Önemli olanın kazanmak olduğunu belirten Çebi, "Üç puanı alan takım olarak ayrılıyoruz, bizim için çok iyi. Önümüzde koca bir sezon var. Çok şey değişecektir, rota çizmek için çok erken. Önemli olan sezon bittiğinde nerede olduğunuzdur" şeklinde konuştu.

    Devre arasında yapılacak transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, "Çok fazla futbolcu aramıyoruz. Pozisyon açıklayamam. Futbol oynayan arkadaşlarımız var. 1 ya da 2 olur. Kimsenin negatif etkilenmesini istemiyorum hepsi takım ruhuyla mücadele etmeleri gereken bir süreçteler" ifadelerini kullandı.

    Hakem kararları için Çebi, şunları söyledi:
    "Hakem kararlarında bir yanlışlık yok. Sürekli olarak hakem kararı tartışan bir yönetici olmak istemiyorum. Beşiktaş'ın da bunu çok tartışmasını istemiyorum ama Kiev'deki maç bunun dışında. Orası bir katliamdı. Ufak tefek hakem hataları bugün bizim lehimize, yarın başkasının lehine... Lig maratonu uzun kendini kapatabilir. Dinamo Kiev maçının ikinci bir tekrarı yok ve orada bir katliam oldu. O bir faciaydı. Yönetim kurulu toplantısında alınacak karara göre hareket edilecek."

    "Bugün hava yerine geldi"
    Dinamo Kiev maçından sonra bu galibiyetle takımdaki havanın değiştiğini söyleyen Çebi, "Bugün havanın yerine geldiğini düşünüyorum. Düdük çaldığında çocukların haleti ruhiyeti yerine geldiğini gösteriyor. Kolay olmadı tabii ki. Haksız yere yenildiğiniz bir maç ve ipin ucundan dönüyorsunuz. Çocuklar için çok zordu. Toparlamaya çalıştık abi ve ikinci başkanları olarak katkı vermem gerekiyordu bunu yaptım. Onların da içinde vardı, onların içinde olmasa siz ne yapsanız toparlayamazsınız" diye konuştu.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:54
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