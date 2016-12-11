Alın terimizle kazandık

Güneş, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi: “Dinamo Kiev maçının ardından toparlanmamız gerekiyordu. Puana ihtiyacımız vardı. Herkes üzerine düşeni yaptı ve galibiyete ulaştık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor karşısında yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Dinamo Kiev maçının geride kaldığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, Dün dündür bugün yeni bir gün. Toparlanıp başlamak gerekiyor. Puana ihtiyacımız vardı. Geçmişi geride bırakıp lige hazırlandık. Morale ve 3 puana ihtiyacımız vardı, hak ederek aldık. İyi bir takımız. Müthiş de taraftarımız var. Herkes alın terini ortaya koydu" diye konuştu.



TAKTİK ÇALIŞAMIYORUZ

Özellikle ikinci yarıda iyi oynadıklarını kaydeden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız fazla oldu. Hücum ettik ama yana paslar yaptık. Yavaş tempoda oynadık. İkinci yarıda bütün bunlar tersine dönünce oyuna hakim olduk. Penaltı dışında da başka goller de bulanabilirdik. 2-1'lik galibiyet ortaya çıktı. Futbol adına iyi şeyler yapmak kadar kazanmak da önemli. Futbolun değerlerini, ilkelerini ortaya koyduğunuz zaman hatalar azalır. Bugün de onu yaptık" dedi. Yoğun maç trafiği içinde olduklarını da anlatan Güneş, "Taktik idman yapmaya bile fırsat bulamıyoruz. Yenileme idmanı ile maçlara çıkıyoruz. Kim iyi, kim kötü bakmaya vaktimiz dahi olmuyor" ifadesini kullandı.