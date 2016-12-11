Alın terimizle kazandık
Güneş, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi: “Dinamo Kiev maçının ardından toparlanmamız gerekiyordu. Puana ihtiyacımız vardı. Herkes üzerine düşeni yaptı ve galibiyete ulaştık”
TAKTİK ÇALIŞAMIYORUZ
Özellikle ikinci yarıda iyi oynadıklarını kaydeden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız fazla oldu. Hücum ettik ama yana paslar yaptık. Yavaş tempoda oynadık. İkinci yarıda bütün bunlar tersine dönünce oyuna hakim olduk. Penaltı dışında da başka goller de bulanabilirdik. 2-1'lik galibiyet ortaya çıktı. Futbol adına iyi şeyler yapmak kadar kazanmak da önemli. Futbolun değerlerini, ilkelerini ortaya koyduğunuz zaman hatalar azalır. Bugün de onu yaptık" dedi. Yoğun maç trafiği içinde olduklarını da anlatan Güneş, "Taktik idman yapmaya bile fırsat bulamıyoruz. Yenileme idmanı ile maçlara çıkıyoruz. Kim iyi, kim kötü bakmaya vaktimiz dahi olmuyor" ifadesini kullandı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:05
- Serdar sınırda
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Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
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