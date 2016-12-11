2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Arena yakınında gerçekleştirilen hain terör saldırısında 2 kulüp çalışanının şehit olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena çevresindeki hain terör saldırısında 15 kişi şehit oldu. Hayatını kaybedenler arasında siyah-beyazlı camiadan 2 ismin olduğu açıklandı. Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyesi Vefa Karakurdu ile, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarından Tunç Uncu'nun şehit olduğu belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Hain terör saldırısında Kartal Yuvası çalışanlarımızdan Tunç Uncu şehit oldu.
Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısında, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.
Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
Hain terör saldırısında Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu şehit oldu.
Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı saldırıda, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyemiz Vefa Karakurdu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.
Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileriz.
Saygılarımızla."
*Vodafone Arena'daki saldırıda şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun son paylaşımı:
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 07:10
- Serdar sınırda
Toplam 1
Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
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