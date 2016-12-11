 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti

    2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti

    Kulübü, Vodafone Arena yakınında gerçekleştirilen hain terör saldırısında 2 kulüp çalışanının şehit olduğunu açıkladı.

    Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena çevresindeki hain terör saldırısında 15 kişi şehit oldu. Hayatını kaybedenler arasında siyah-beyazlı camiadan 2 ismin olduğu açıklandı. Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyesi ile, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarından 'nun şehit olduğu belirtildi.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    Hain terör saldırısında Kartal Yuvası çalışanlarımızdan Tunç Uncu şehit oldu.

    Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısında, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.

    Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

    Hain terör saldırısında Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu şehit oldu.
    Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı saldırıda, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyemiz Vefa Karakurdu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.

    Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileriz.

    Saygılarımızla."





    *Vodafone Arena'daki saldırıda şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun son paylaşımı:

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 07:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.