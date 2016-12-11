2 kulüp çalışanı hayatı kaybetti
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Arena yakınında gerçekleştirilen hain terör saldırısında 2 kulüp çalışanının şehit olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena çevresindeki hain terör saldırısında 15 kişi şehit oldu. Hayatını kaybedenler arasında siyah-beyazlı camiadan 2 ismin olduğu açıklandı. Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyesi Vefa Karakurdu ile, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarından Tunç Uncu'nun şehit olduğu belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Hain terör saldırısında Kartal Yuvası çalışanlarımızdan Tunç Uncu şehit oldu.
Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısında, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.
Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
Hain terör saldırısında Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu şehit oldu.
Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı saldırıda, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyemiz Vefa Karakurdu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü.
Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileriz.
Saygılarımızla."
*Vodafone Arena'daki saldırıda şehit olan Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun son paylaşımı:
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 06:22
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
2 kulüp çalışanı hayatı kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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