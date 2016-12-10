 Yıldırım'la sıkıntı yok – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yıldırım'la sıkıntı yok

    Beşiktaş-Bursaspor maçını yönetecek olan , geçen sezon Kartal'ın 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar Yıldırım'ın yönettiği 3 maçı da kazandı. Yıldırım bu sezon ise Beşiktaş'ın 1 maçında görev aldı. Yıldırım, Beşiktaş'ın ligin 4. haftasında deplasmanda Akhisar Belediye Spor ile oynadığı karşılaşmayı yönetmişti. Siyah beyazlılar bu maçtan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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