Vodafone Arena'yı karıştıran pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Bursaspor'u ağırladığı maçın 45. dakikasında saha karıştı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, Harun'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
İlk yarının bitimine saniyeler kala tansiyon yükseldi. Oğuzhan'ın defans arkasına pasında kaleci Harun Marcelo'dan önce topu kontrol etti. Bu pozisyonda Marcelo, kaleci Harun'un dizine basınca Bursaspor'un kalecisi acı içinde kıvrandı. Bursasporlu futbolcular Marcelo'nun etrafını sarınca Vodafone Arena'da tansiyon yükseldi. Hakem Bülent Yıldırım Marcelo'yla birlikte, aşırı itirazlarından dolayı Harun Tekin'e de sarı kart gösterdi.
Kart ceza sınırında bulunan Marcelo bu hareket sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Marcelo, Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.
İşte o pozisyon:
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:00
- İşte Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i
Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
Vodafone Arena'yı karıştıran pozisyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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