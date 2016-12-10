Vodafone Arena'yı karıştıran pozisyon

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes, Harun'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

İlk yarının bitimine saniyeler kala tansiyon yükseldi. Oğuzhan'ın defans arkasına pasında kaleci Harun Marcelo'dan önce topu kontrol etti. Bu pozisyonda Marcelo, kaleci Harun'un dizine basınca Bursaspor'un kalecisi acı içinde kıvrandı. Bursasporlu futbolcular Marcelo'nun etrafını sarınca Vodafone Arena'da tansiyon yükseldi. Hakem Bülent Yıldırım Marcelo'yla birlikte, aşırı itirazlarından dolayı Harun Tekin'e de sarı kart gösterdi.

Kart ceza sınırında bulunan Marcelo bu hareket sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Marcelo, Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.



İşte o pozisyon:



