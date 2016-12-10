Vodafone Arena yakınında patlama
Vodafone Arena yakınlarında bir patlama meydana geldi. Bir aracın alev aldığı olayın ardından çevik kuvvet ekipleri havaya ateş açtı.
Patlama Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasından yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşti. Saldırının Beşiktaş-Bursa maçında görevli çevik kuvvet polisini hedef aldığı iddia ediliyor.
A Haber'in aktardığı bilgiye göre, stadyum boşaldıktan sonra bölgeden ayrılan çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs hedef alındı. Teröristlerin 2 el bombası attığı bilgisi geçildi. Patlama anında stadyum çevresinde taraftarların bulunmaması ise yüreklere su serpti.
BAKAN SOYLU: "İSTANBUL'DAKİ SALDIRIDA 20 YARALI VAR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bombalı araçla saldırı yapıldığını ve 20 yaralı olduğunu belirtti.
A Haber'in aktardığı bilgiye göre, stadyum boşaldıktan sonra bölgeden ayrılan çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs hedef alındı. Teröristlerin 2 el bombası attığı bilgisi geçildi. Patlama anında stadyum çevresinde taraftarların bulunmaması ise yüreklere su serpti.
BAKAN SOYLU: "İSTANBUL'DAKİ SALDIRIDA 20 YARALI VAR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bombalı araçla saldırı yapıldığını ve 20 yaralı olduğunu belirtti.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i
Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
Vodafone Arena yakınında patlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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