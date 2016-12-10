 Vodafone Arena yakınında patlama – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    yakınında

    Vodafone Arena yakınında patlama

    yakınlarında bir meydana geldi. Bir aracın alev aldığı olayın ardından çevik kuvvet ekipleri havaya ateş açtı.

    Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasından yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşti. Saldırının Beşiktaş-Bursa maçında görevli çevik kuvvet polisini hedef aldığı iddia ediliyor.

    A Haber'in aktardığı bilgiye göre, stadyum boşaldıktan sonra bölgeden ayrılan çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüs hedef alındı. Teröristlerin 2 el bombası attığı bilgisi geçildi. Patlama anında stadyum çevresinde taraftarların bulunmaması ise yüreklere su serpti.



    BAKAN SOYLU: "İSTANBUL'DAKİ SALDIRIDA 20 YARALI VAR"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bombalı araçla saldırı yapıldığını ve 20 yaralı olduğunu belirtti.


    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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